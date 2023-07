Il Chelsea in tournée, Lukaku non convocato. Ma lui ostenta sicurezza sui social

Il suo ultimo post racconta il rientro a Londra e la tranquillità di chi aspetta di conoscere il proprio destino consapevole di essere dalla parte giusta. Romelu Lukaku ha flirtato con la Juventus, proprio la squadra che diceva non avrebbe mai preso in considerazione. E quel mai era stato ribadito con una convinzione tale che all'Inter ci avevano creduto tutti, proprio tutti. Era tornato dal Chelsea perché, dopo aver lasciato la squadra nerazzurra, non aveva trovato il posto ideale. E aveva fatto capire di voler restare ai dirigenti interisti, aveva fatto capire che l'Inter era la sua priorità, e loro si erano messi al lavoro per accontentarlo. Intanto il suo avvocato, ovviamente con il suo consenso, flirtava con i bianconeri.

Più banalmente, evidentemente, le ragioni della tasca hanno messo in discussione quelle del cuore, di un cuore che diceva nerazzurro ma non lo era. Era un cuore di quelli che non sanno fare la differenza davvero, quando serve. E allora adesso eccolo sui social, in compagnia di amici e alla fine delle vacanze che si è concesso. Dovrà tornare a Londra, la città che lo ha ripreso e poi rispedito lontano, a Milano, dove diceva di sentirsi a casa. Intanto il Chelsea è partito per la sua tournée e lui non è tra i convocati di Pochettino. Ostenta tranquillità e sicurezza ma chissà se è poi così tanta per un calciatore che ha come idea quella di non restare nella città inglese e deve aspettare la Juve alle prese con la cessione di Vlahovic, ancora da definire. O chissà quale altra offerta. Intanto l'Inter è andata avanti.