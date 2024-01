Repubblica – Djalò, accordo Lille-Juve. Lui ha già l’intesa con l’Inter e…

Duello scudetto, ma anche sul mercato: Inter e Juve si sfidano per Tiago Djalò, difensore in scadenza di contratto al 30 giugno con il Lille

Duello scudetto, ma anche sul mercato. Inter e Juventus si sfidano per Tiago Djalò , difensore in scadenza di contratto al 30 giugno con il Lille. Ecco quanto evidenziato dall’edizione online di Repubblica sul giocatore.

“Lille e Juventus hanno trovato l’accordo per il passaggio in bianconero del difensore Tiago Djaló, operazione da 3.5 milioni di euro più bonus. Il 23enne portoghese, però, ha un accordo da tempo con l’Inter per la prossima estate, quando il suo contratto con il club francese scadrà. La Juventus lavora per portare subito in Italia il calciatore. La scelta spetta a Djaló: accettare l’offerta juventina, oppure rispettare un accordo già preso con Ausilio e Marotta. La Juventus resta fiduciosa. La risposta è attesa a breve”, si legge.