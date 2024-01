Giornali e tv schierati con la Cenerentola Juve: è iniziata la Guerra Santa contro l’Inter

Tornando al calcio giocato fanno bene i giornalisti ad esaltare la forza della Juventus in questo campionato. È un dato indubbio e non più casuale. La continuità in questo difficilissimo campionato fa sempre la differenza. E la Juve può concentrare tutte le sue forze su questa unica competizione. Non si è esaltata la squadra di Allegri perché essere forti significa anche saper saggiamente lasciare agli altri la pressione di chi deve vincere. E farlo è un gioco da ragazzi se hai chi continua a scrivere e a ripetere che la Juve non ha una rosa ampia come quella dell'Inter, dipingendo la squadra di Allegri come una squadretta raffazzonata che vince grazie a Gatti e a Nicolussi Caviglia (non grazie a Vlahovic pagato 70 milioni in un ormai lontano mercato di gennaio). Nel caso dei bianconeri, ovviamente, ben ci si guarda da ricordare il debito del club. Meglio illuminare le virtù, annotare i miglioramenti e i progressi. E sugli episodi arbitrali? In fondo non sono così importanti, vero Tuttosport? Se la Salernitana si lamenta lasciamola strepitare perché la Juve è tosta. Ma interessante questo Verona che si lamenta degli aiutini all'Inter, direi che in prima pagina ci sta da dio.

L'Inter deve temere questa Juventus più di ogni altra cosa non solo per il calcio che ha deciso di proporre e che mette in difficoltà tutti (essere belli è un'altra cosa, ma va bene). L'Inter deve temere questa Juventus perché non viaggia da sola in questo campionato. Ha chi le dà giusta voce. Ha chi le perdona mancanze ed errori. Ha un'opinione pubblica costantemente allertata su altri temi. Inoltre viene - tanto per cambiare - da una vicenda nella quale è risultata colpevole ma la pena inflitta è stata una carezza. Nonostante il modo leggiadro in cui i vertici del calcio italiano hanno deciso di liquidare il tema plusvalenze-mercato-stipendi in nero di casa Juve, i bianconeri hanno maturato la solita ostentata sicurezza di essere nel giusto. Ancora una volta puniti per una cosa che in fondo facevano tutti. Pensate che alla società bianconera perdonano tutto anche quando i suoi stessi dirigenti ammettono di essere colpevoli di schifezze che provocano loro la nausea (cit. Cherubini). Che cosa ne pensa l'opinione pubblica su questo tema? Avete mai più letto - anche solo tra le righe - che i bianconeri dispongono di giocatori che non avrebbero potuto acquistare se avessero seguito le regole valide per tutte le squadre? Qualcuno in televisione o sui quotidiani sportivi si è impegnato a ricordarlo? Che se ci fosse stata una pena più severa la Juve avrebbe rischiato di non poter concorrere nel campionato di massima serie? Conosco la risposta. L'Inter, quindi, deve temere questa Juventus perché è piacevolmente scivolata nel ruolo di vittima (un gioco perfezionato negli anni, c'è della disinvoltura ormai) e perché sta puntando ad un risarcimento chiamato scudetto. Può anche permettersi di fare la finta umile, bleffando sulle sue reali intenzioni. È circondata da chi le vuole bene. L'Inter no. Che la squadra di Inzaghi non se lo dimentichi mai.