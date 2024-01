Inter, cosa c’è davvero dietro l’esultanza di Frattesi. Ora vuole una maglia a Monza

Che esultanza

In realtà in Champions League, dove sicuramente ha trovato più continuità, i numeri certificano un torneo affrontato da veterano: col fortunato assist, parole sue, a Lautaro nell’esordio contro la Real Sociedad, il rigore procurato e un’ulteriore assistenza per Sanchez nel 2-1 casalingo al Salisburgo ed infine la rete del 2-3 contro il Benfica prima del definitivo pareggio nerazzurro. In campionato invece, dove Davide ha alternato sostanzialmente ottimi ingressi in campo a spezzoni non indimenticabili, anche e forse proprio per un minutaggio non così continuo (il centrocampista ha disputato 395’ in 5 presenze in Europa, 338’ in 17 gettoni di Serie A), è stato comunque anche capace di battezzare il minuto Frattesi, il 93’, con le due realizzazioni rifilate a Milan e Verona.