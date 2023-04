Via Skriniar, nome olandese: “L’Inter è su di lui con certezza. Occasione in scadenza 2025”

C'è un nome che emerge nelle preferenze dell'Inter , alla ricerca di un profilo adatto a sostituire il partente Milan Skriniar. Secondo quanto riporta Niccolò Ceccarini su TMW, infatti, i nerazzurri seguono Doekhi, centrale dell'Union Berlin, in scadenza nel 2025 e autore di una grande stagione. Si legge:

"Prosegue il giro d'orizzonte per il difensore centrale chiamato a sostituire Skriniar. Di sicuro un altro giocatore che i nerazzurri stanno monitorando è Doekhi. Il centrale olandese, in forza all'Union Berlino, è stato protagonista di una grande stagione. Finora 5 gol e 2 assist in Bundesliga. Il suo contratto scade nel 2025 e potrebbe essere un'altra soluzione. L'Inter resta alla finestra".