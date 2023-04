Gds – Onana, la Premier spinge ma non solo: “Addio? La cifra ideale per l’Inter è…”

André Onana ha attirato su di sé gli occhi di mezza Europa. Il portiere camerunense è infatti diventato leader indiscusso nell'Inter a suon di prestazioni, soprattutto in Europa, tanto da far innamorare soprattutto alcuni club inglesi, pronti all'attacco nella prossima sessione di mercato. Il camerunense, spiega La Gazzetta dello Sport, è "una delle sorprese più entusiasmanti della stagione in viale della Liberazione che è arrivato a parametro zero dall'Ajax e titolare da metà autunno con pochissimi passi falsi (Empoli all'andata e Salernitana al ritorno) e tante prove convincenti.