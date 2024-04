Le trattative per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2025 sono in fase di stallo e così, a fine stagione, le strade dell'Inter e di Denzel Dumfries potrebbero seriamente separarsi. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'esterno olandese, sul quale avrebbe messo gli occhi l'Aston Villa, potrebbe partire per circa 30 milioni di euro:

"Come detto, ogni movimento in entrata sulla fascia destra è comunque legato a Denzel Dumfries. Il 27enne olandese ha un contratto in scadenza nel 2025, quindi se non si dovesse trovare un accordo per il rinnovo l’addio a fine stagione sarebbe obbligato per non perderlo poi a zero. Dopo avere esagerato prima di Natale chiedendo 5 milioni netti a stagione, l’entourage dell’ex Psv è arrivato a più miti consigli sperando di riportare al tavolo della trattativa gli uomini mercato dell’Inter. Ad oggi però siamo ancora in una fase di stallo e la partita sarà delicata".