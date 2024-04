"Un capitano italiano proveniente dal settore giovanile? Lunedì a Udine, su 22 giocatori c'erano soltanto 3 italiani, i nostri: è evidente che il calcio oggi sia globale, il che rende più difficile che ci siano capitani italiani che arrivino dal settore giovanile. Dimarco è sicuramente uno che personifica tanto la milanesità, è all'Inter fin da ragazzino: lui è veramente un ultras da questo punto di vista, impersonifica i valori dell'Inter. Però, anche per diventare capitano, bisogna andare a scuola: è giusto che lui possa arrivare a farlo quando magari Lautaro va in pensione, per dire una forzatura. In questa Inter sono in tanti a essere meritevoli della fascia".

"Giacinto l'ho ammirato da ragazzino, le prime figurine erano le sue. Andavo a vedere gli allenamenti alla Pinetina negli anni '66/'67, in quell'Inter dei vari Picchi, Jair, Mazzola, Suarez, Corso... Poi l'ho conosciuto da dirigente, quando lui era presidente dell'Inter all'epoca ero alla Sampdoria e ho avuto modo di confrontarmi. Di lui ho apprezzato il suo modo molto rispettoso di porsi nei confronti degli altri. Anche in campo non era uno che parlava molto, ma esprimeva tutto quello che significava essere capitano, dell'Inter e della Nazionale".

"Zanetti è tutto un esempio, per come cura i particolari, l'alimentazione, non beve, tutt'ora si allena... Per noi è un elemento che, a mio giudizio, nel costruire le strutture societarie, rappresenta una presenza fondamentale: ogni società deve avere al suo interno un ex campione del club. A inizio stagione, quando arrivano i nuovi giocatori, tu puo ianche regalare un libro sulla storia dell'Inter, ma è molto diverso quando un campione ti trasmette qualche concetto importante, qualche esperienza vissuta. Questo senso di appartenenza te lo può dare solo un campione, uno che ha giocato, uno che sa cosa sono sudore e sofferenza. Il paragone con Nedved? Io ho avuto la fortuna di avere entrambi, sono elementi che fanno un lavoro molto prezioso all'interno del club a livello di emulazione, di quello che trasmettono, che nessun'altro potrebbe fare.

Questo è un sentimento molto forte nelle squadre spagnole: Real Madrid e Barcellona hanno un patrimonio che noi abbiamo un po' trascurato, che è quello delle Legends. Oggi ho avuto la fortuna di pranzare alla Pinetina con Sandro Mazzola: non veniva alla Pinetina da 20 anni. Sono rimasti in 5 di quella Grande Inter: lui, Guarneri, Bedin, Domenghini e Jair. Questo è un patrimonio, qualcosa che abbiamo il dovere di tutelare, uno strumento di crescita e insegnamento per i nostri giovani del vivaio, che non hanno avuto la fortuna di conoscere elementi del genere. Bisogna trasmettere i valori della memoria, ci sono tanti modi per farlo".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.