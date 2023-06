Dzeko-Fenerbahce, intesa vicina: i dettagli. E intanto Correa dice no a…

"A convincere il bosniaco è stato quel biennale da 5 milioni a stagione, che per un giocatore di 37 anni rappresenta un’ottima garanzia"

Sembra questione di giorni ma, di fatto, l'approdo di Edin Dzeko al Fenerbahce è sempre più imminente. "A convincere il bosniaco è stato quel biennale da 5 milioni a stagione, che per un giocatore di 37 anni rappresenta un’ottima garanzia e supera l’offerta dell’Inter che non sarebbe andata oltre i 4 milioni", spiega il Corriere dello Sport.

Correa dice no

Chi invece ha rifiutato la Turchia è Correa: "Non sembra disposto a trasferirsi in Turchia, invece, Joaquin Correa, la cui situazione nell’attacco interista rimane aperta così come quella di Romelu Lukaku, sempre e soltanto intenzionato a restare a Milano", chiosa il CorSport.