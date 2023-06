GdS – Brozovic, offerta in arrivo dall’Al Nassr. Così l’Inter chiude Frattesi e “salva” Barella

Il calcio arabo sta cercando di conquistare l'Europa. Sono tante le offerte arrivate dalle squadre arabe per diversi giocatori in Premier League e non solo. Perché anche a Brozovic , stando quanto scritto da La Gazzetta dello Sport , starebbe per arrivare una grossa proposta. "L’Al-Nassr, casa di CR7, è la squadra araba che sta pensando seriamente di fare un’offerta per il croato", si legge sulla rosea.

La notizia sul croato viene data in un articolo che parla di Frattesi. Si deve cercare di evitare un altro caso Bremer: c'è l'accordo in standby e serve chiudere prima possibile per evitare altre beffe. Il giocatore non ha intenzione di trasferirsi all'estero e si sarebbe personalmente offerto ai nerazzurri. C'è anche un accordo di massima col Sassuolo per 35 milioni, prestito oneroso con obbligo di riscatto, e nel pacchetto Samuele Mulattieri, valutato 5. Ma non si può anticipare l'acquisto senza una cessione.