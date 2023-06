L’Equipe – Thuram, dopo no al PSG contratto di cinque anni con l’Inter

"Ha scelto di trasferirsi all'Inter per cinque anni". Così l'Equipe racconta ai suoi lettori il sì di Marcus Thuram al club nerazzurro. Il giocatore - aggiunge il quotidiano francese - giovedì aveva respinto il PSG . "Alla fine ha scelto l'Inter. Dopo aver annunciato al club parigino di non voler firmare e dopo l'offensiva dei giorni scorsi del Milan, il calciatore ha deciso per il club nerazzurro", si legge ancora.

"Il club italiano, finalista dell'ultima edizione della Champions League, ha mostrato interesse per il profilo del francese (25 anni) per diverse stagioni e lo ha percepito molto rapidamente come l'attaccante del futuro. Il percorso in CL, l'identità di gioco affermata e schierata in questi mesi e la possibilità di crescere nel ruolo di numero 9 sono stati elementi centrali al momento della scelta", si legge.