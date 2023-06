Condò: “Se Thuram è il terzo attaccante okei. Se sostituto di Lukaku no”

«Se Thuram sarà il terzo uomo dell'attacco dell'Inter, Lautaro, Lukaku e lui al posto di Dzeko sarebbe fantastico. Se fosse il sostituto di Lukaku non sarebbe sufficiente». Questo il commento di Paolo Condò sulla trattativa che ha portato Thuram alla società nerazzurra dopo un testa a testa col Milan.

Il giornalista ha parlato anche della volontà di Lukaku di rimanere all'Inter: «Senso di appartenenza? Sicuramente sì, ma 2 anni fa dalla sua cessione i nerazzurri hanno incassato 115 mln e mettendomi nei panni del Chelsea, già dopo un anno lo ha prestato per otto mln, se guardi al colonnino del dare avere è un po' catastrofico come affare per i Blues. Quindi è normale, che al secondo anno vogliano comunque monetizzare. L'anno scorso la cessione di Casadei aveva facilitato il ritorno del giocatore belga, potrebbe magari succedere una cosa simile».