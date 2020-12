Eriksen, due opzioni reali ma la terza porta al grande sogno. “Da sempre un pallino di Ausilio”

Le parole di Marotta nel pre-partita di Verona-Inter hanno chiarito, come se ce ne fosse il bisogno, che Eriksen sia ormai fuori dai piani dell’Inter. A gennaio, il danese lascerà Milano e si rincorrono le voci di quale squadra possa prenderlo.

“L’ingaggio da 7,5 milioni e un cartellino che ne pesa 21,8 a bilancio sono ostacoli per una cessione, per questo realisticamente si pensa a uno scambio di prestiti fino a fine stagione”, commenta infatti Tuttosport. Eriksen piace a PSG e Arsenal e potrebbe essere scambiato con Paredes o Xhaka.

Come conferma Tuttosport, però, “il sogno sarebbe riuscire a imbastire un’operazione con il Manchester United che riguardi Donny van de Beek, da sempre un pallino del ds Ausilio, che nel primo anno in Inghilterra non sta trovando lo spazio che si aspettava”.