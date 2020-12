Mediaset: “Marotta scarica Eriksen perché ha una carta: ecco il piano Inter per De Paul”

E’ Rodrigo De Paul il primo vero obiettivo di mercato dell’Inter per la sessione di gennaio di mercato. E’ quanto afferma SportMediaset, che illustra così la strategia del club nerazzurro per arrivare al fantasista dell’Udinese: “Quando Eriksen scarica Eriksen è perché ha in mano una carta. C’è un dialogo avviato con l’Udinese, c’è una strategia: si parla di un prestito oneroso con obbligo di riscatto tra 18 mesi per far respirare le casse.

Ma quest’operazione dipenderà da quanti soldi si incasseranno dalla cessione del danese, probabilmente all’Arsenal. L’Inter ha anche un piano B, ma vuole più fantasia e De Paul è il giocatore che vuole Conte per saltare l’uomo. E a Udine potrebbero andare in prestito Vecino e Pinamonti per limare il costo di un’operazione da circa 30 milioni di euro”.