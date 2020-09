Sky – Fiorentina, fatta per il ritorno di Borja Valero: contatti in attacco per Keita Balde

Fiorentina molto attiva sul mercato, su nomi dal retrogusto Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il club viola avrebbe ormai raggiunto un accordo per il ritorno di Borja Valero, svincolato dai nerazzurri, che dovrebbe svolgere già domani le visite mediche. E, per l’attacco, Commisso e Pradè pensano a Keita Balde, ex nerazzurro (di proprietà del Monaco), per il quale ci sarebbero stati dei contatti. Il giocatore vorrebbe tornare in Serie A, la Fiorentina ci pensa.

(Fonte: Sky Sport)