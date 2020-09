Lampard gela l’Inter: “Tutti desiderano Kanté, ma per me è importantissimo e voglio tenerlo”

Ospite d’eccezione nel podcast BBC 5 Sport Live. Frank Lampard, manager del Chelsea, è intervenuto alla trasmissione per parlare di mercato e in particolare della situazione relativa al futuro di N’Golo Kanté, grande obiettivo di mercato dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

“Credo che ogni club del mondo voglia un giocatore come Kanté, è un calciatore incredibile. Ma di certo io non voglio perderlo, dato che è importantissimo per il tipo di gioco che voglio mettere in pratica. Nell’ultima stagione non ha avuto la continuità degli ultimi 4-5 anni, anche per via di alcuni infortuni. Ora, però, sta davvero bene. Dunque sono felice di averlo con me e sicuramente voglio tenerlo“.

(Fonte: BBC 5 Sport Live)