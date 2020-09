Pradè: “Borja fra i più forti, per Chiesa nessuna offerta. Biraghi? Il mister lo ha fortemente voluto”

In conferenza stampa, Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato del mercato viola che, con molti nomi, si intreccia a quello dell‘Inter. Da Borja Valero a Chiesa a Biraghi, ecco le parole del ds:

“Borja Valero e Benassi? Ci siamo presi 24-48 ore per riflettere. Il primo è uno dei giocatori più forti che abbia mai comprato, mentre il secondo per me è forte ma ha bisogno di più spazio per giocare. Il presidente è stato chiaro. In caso di offerte giuste, lo avremmo fatto partire. Ma ad oggi non sono mai arrivate. E Federico si sta comportando benissimo. Quindi avanti così, vedremo al 5 ottobre se le cose saranno cambiate o meno. Per Milenkovic, invece, la situazione non è semplice, ma ha altri due anni di contratto e siamo tranquilli. Pezzella è il nostro capitano, mentre Biraghi lo abbiamo fortemente rivoluto, è una richiesta del mister“.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)