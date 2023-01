Carnevali: “Frattesi, ricevuta offerta da club inglese. Bello se rinforzasse un’italiana”

L'amministratore delegato del Sassuolo ha raccontato di aver rifiutato una proposta dalla Premier per il giocatore in passato seguito dall'Inter

C'è stato un tempo in cui Davide Frattesi era considerato un calciatore nel mirino dell'Inter . Si è poi parlato della Roma ma il calciatore è poi rimasto in neroverde. Un'offerta importante sarebbe arrivata in queste ora al club dalla Premier League.

Giovanni Carnevali, ad della società emiliana, ha raccontato: «Abbiamo avuto un’offerta poche ora fa da un club inglese per Frattesi. La nostra politica comunque sarà sempre far crescere i nostri ragazzi. Chiaramente quando si presenta una possibilità la prendiamo in considerazione per il loro bene. Per Frattesi sarebbe bello se potesse andare a rinforzare una squadra italiana, come successo con Locatelli».