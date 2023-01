Sky – Skriniar, Psg ha offerto meno di 10 mln. Inter era sicura del rinnovo, ora no perché…

"Skriniar mai stato particolarmente vicino al PSG a gennaio. L’Inter voleva 20 milioni o al massimo 15 più bonus, i 10 del PSG neanche erano fissi. Erano 7 fissi e 3 di bonus. In estate l’Inter ha rinunciato a 50 pensando che Skriniar avrebbe rinnovato poi. Non dico che c’era un impegno di massima, ma l’Inter era convinta di questo. Poi il PSG ha messo tanti milioni sul tavolo alla firma e di stipendio e ha provato a fare l’ultima offerta per averlo subito. L’Inter ha detto di no sia per il sostituto, che era stato individuato in Demiral, sia per la valutazione fatta. Skriniar resterà fino al termine del contratto", le sue parole.