Repubblica – Sassuolo, no alla Roma per Frattesi: speranza asta con Milan e Inter

“La Roma è sempre in trattativa con il Sassuolo per Frattesi, ma l'operazione viva una fase di stallo. L'accordo tra l'entourage del centrocampista e il club giallorosso c'è da tempo, quello tra i due club no. Gli emiliani - che sperano in un'offerta dalla Premier - hanno rifiutato la proposta della Roma (Volpato e Bove più un piccolo conguaglio) perché vorrebbero creare un'asta nella sessione estiva di mercato, in cui anche squadre come Milan e Inter possono rientrare nel discorso. Frattesi vuole la Roma, ma il suo sogno di indossare la maglia numero sedici - quella del suo idolo De Rossi - è ancora lontano dal concretizzarsi”, si legge.