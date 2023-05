L’Inter lo blinda, Lautaro vede solo nerazzurro: “Non ha alcuna intenzione di muoversi”

L'Inter ha chiaramente fatto capire a tutte le pretendenti che Lautaro Martinez non si tocca e che sarà un pilastro nerazzurro anche in futuro

"Tutto logico, tutto bello. Ma non per l’Inter, che appunto ha chiuso la porta sul nascere, spingendo via la Premier. E se l’ha fatto, è anche perché sa di avere la sponda felice e consapevole dell’argentino, che a Milano si trova bene e che non ha la minima intenzione di spostarsi, tantomeno di forzare la mano per farlo".