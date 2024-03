Gudmundsson, voci anche sull’Inter: il Genoa ha già fissato il prezzo

C’è anche l’Inter sulle tracce di Albert Gudmundsson , gioiello del Genoa che fin qui ha totalizzato 9 gol e 3 assist in Serie A. Tanti club si sono già attivati per il giocatore, come evidenziato anche da calciomercato.com oggi.

“In primis la Fiorentina, che tanti tentativi ha fatto negli ultimi giorni di gennaio per acquistare subito Gudmundsson, senza riuscire però a convincere il Genoa che aveva fissato a 30 milioni il prezzo per il suo gioiello. Negli ultimi mesi le voci su altri club di A non sono mancate: Inter e Juventus nell'ultimo periodo, il Napoli prima, ma è soprattutto in Inghilterra che il nome del classe '97 raccoglie consensi. Il Tottenham, che proprio in Serie A è solito pescare diversi rinforzi negli ultimi anni e dal Genoa ha appena prelevato Dragusin, guida la fila dei club di Premier League che sarebbero pronti ad accontentare le richieste del Grifone. Per un'asta già pronta a partire al termine di questa stagione”, si legge.