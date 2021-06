Via Hakimi o Lautaro? “Offerte da Chelsea e Atletico: piano Inter e scenari”

Lautaro Martinez o Hakimi: chi partirà? Sembra essere questo il tormentone dei primi giorni di estate di mercato in casa Inter.

"Per Hakimi il Psg è arrivato a proporre 60 milioni, forse qualcosa di più, ma la quota fissata dall'Inter (80) resta distante. Nei colloqui telefonici tra Leonardo e Ausilio, quest'ultimo non si è detto interessato a contropartite tecniche presenti nella rosa di Pochettino", spiega il Corriere dello Sport che poi evidenzia come lo stesso Ausilio non ha adottato la stessa posizione con il Chelsea . I Blues hanno superato quota 50 mln come cash e elencato una lista di 3-4 giocatori come contropartita tra cui pescare. Emerson Palmieri non è un nome nuovo ma si passa poi da Zappacosta a Kovacic - pallino di Ausilio - fino all'attaccante Abraham . L'Inter, intanto, si aspetta una contromossa del PSG prima di sbilanciarsi.

Situazione diversa per Lautaro Martinez: dalla Spagna è arrivata un'offerta da 50 mln dell'Atletico Madrid. L'Inter non l'ha neanche presa in considerazione. "Voci parlano di un ritorno di fiamma del Barcellona, mentre il Real resta freddo. L'Inter valuta il Toro 90 milioni, troppi anche per ammissione di Camano che in settimana verificherà se esistono margini per un rilancio dei Colchoneros o per un tentativo blaugrana. Il 30 giugno è ancora lontano, ma l'Inter non vuole arrivarci con l'acqua alla gola. Il sostituto di Martinez sarebbe Raspadori, il gioiellino del Sassuolo per il quale i dirigenti nerazzurri stravedono. Nell'operazione, oltre a contanti, finirebbe Pinamonti", chiosa il CorSport.