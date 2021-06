Il Marocco vince, Hakimi: “Felice per aver potuto dedicare il gol a Eriksen”

Autore del gol vittoria in Marocco-Burkina Faso, l'esterno nerazzurro ha dedicato vittoria e rete a Christian Eriksen

In amichevole il Marocco ha battuto per 1-0 il Burkina Faso. Autore del gol vittoria è stato Achraf Hakimiche con una splendida punizione ha deciso la partita. L'esultanza dell'esterno nerazzurro è stata tutta per Christian Eriksen e al termine della gara ha voluto dedicare anche un post su Instagram: "Felice per la vittoria e per aver potuto dedicare il gol al mio amico! Sii forte".