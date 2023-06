Marco Barzaghi: “Inter, Hakimi spinge. Il PSG dice sì? Di mezzo c’è… Skriniar: lo scenario”

"Potrebbe essere un modo per chiedere scusa dopo il pasticcio Skriniar. C'è stato questo lungo colloquio tra Marotta e Al Khelaifi, il giocatore spinge per tornare a Milano, anche se non ci sono le condizioni economiche. Ma se il PSG, dopo aver preso Skriniar a zero, per mettere le cose a posto potrebbe agevolare il prestito di Hakimi, distendendo i rapporti con l'Inter. Non è una pista semplice".