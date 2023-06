Evening Standard – Chelsea, assalto a Onana: Inter vuole 60 mln. E’ sfida allo United

Le prestazioni in Champions League di Andre Onana hanno fatto schizzare il valore del cartellino del portiere camerunense. Assalto Chelsea

Le prestazioni in Champions League di Andre Onana hanno fatto schizzare il valore del cartellino del portiere camerunense, arrivato a costo zero all'Inter la scorsa estate. C'è soprattutto il Chelsea fortemente interessato al giocatore nerazzurro. Lo scrive e ribadisce oggi il quotidiano inglese Evening Standard.

I Blues, scrive il quotidiano, "hanno già parlato con l'Inter ad aprile di Onana e sono pronti a far partire il nuovo assalto. I nerazzurri vogliono almeno 60 milioni di euro per cederlo e potrebbero essere costretti a farlo per risolvere i problemi finanziari. Onana è stato esaltato anche da Guardiola al termine della finale di champions League.