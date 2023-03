GdS – Inter, futuro Handanovic ancora da definire. “Le priorità ora sono…”

Ragionamenti in corso da parte dell'Inter e di Samir Handanovic stesso: ecco le ultime sul possibile rinnovo dalla Gazzetta

Capitan Samir Handanovic è in scadenza al 30 giugno 2023. L’Inter sta ragionando sul futuro del portiere, lo stesso giocatore sta riflettendo attentamente sul da farsi dopo il sorpasso di André Onana nelle gerarchie. Ecco gli aggiornamenti in arrivo dalla Gazzetta dello Sport sul futuro dell’estremo difensore:

“La posizione del portiere è ancora da definire. Le priorità della dirigenza dell'Inter al momento sono altre in tema di rinnovi, si capirà soltanto nelle prossime settimane se ci sono gli estremi per un nuovo accordo con condizioni diverse rispetto a quelle attuali”, si legge. È ancora presto per conoscere il futuro di Handanovic.