Catellani all’Inter, GdS conferma: “Sarà il dopo Samaden, traguardo a un passo”

Come svelato in esclusiva da FCINTER1908, prenderà lui il posto di Roberto Samaden alla guida delle giovanili nerazzurre

Sarà Andrea Catellani il nuovo responsabile del settore giovanile dell’Inter . Come svelato in esclusiva da FCINTER1908 , prenderà lui il posto di Roberto Samaden alla guida delle giovanili nerazzurre. La conferma è arrivata oggi anche dalla Gazzetta dello Sport, adesso mancano solo firma e ufficialità.

Catellani, in scadenza il 30 giugno con la Spal (dove ha vinto lo scudetto Under 18 del 2021-22), sembrava a un passo dal trasferimento al Modena, ma il corteggiamento del club di Zhang ha cambiato le carte in tavola perché fin da bambino è tifoso dell'Inter. Al cuor non si comanda... In corsa per la guida del vivaio nerazzurra, oltre a Catellani, c'erano anche Costanzi dell'Atalanta, Palmieri del Sassuolo e Castellazzi del Psg, ma adesso Catellani è nettamente avanti rispetto agli altri. A un passo dal traguardo”, si legge.