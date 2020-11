Icardi torna in Serie A? Damiani non ha dubbi: “Alla Juve potrebbe trovarsi in una condizione…”

Intervenuto in collegamento su Radio Sportiva, l’ex calciatore e ora procuratore Oscar Damiani ha analizzato alcune tematiche del mercato tra cui il futuro di Mauro Icardi: “Difficile che possa tornare come tormentone. Con lo stipendio che ha al PSG mi pare complicato che qualcuno lo possa prendere. Sicuramente non c’è spazio alla Juventus, c’è anche Kulusevski… C’è una concorrenza tale che rischierebbe di trovarsi in una condizione simile a quella di Parigi“.

L’agente ha parlato anche di Marcus Thuram, calciatore del Borussia Monchengladbach e avversario dell’Inter in Champions League: “Cresciuto molto, un attaccante esterno che fa gol con grande prestanza fisica. Andare via dalla Germania in questo momento è complicato. Faticherebbe a venire in Italia perché la Bundesliga o la Premier sono ancora superiori. Ma credo che sarebbe contento se arrivasse una grande chiamata da un club italiano“.