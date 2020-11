Corsera – La parabola triste di Icardi: non amato da Tuchel e insidiato da Kean. Wanda è sempre…

La scorsa stagione appena sbarcato in Francia, Mauro Icardi aveva iniziato bene la sua avventura. Tanti gol (14 nelle prime 17 partite) e molti minuti. Quelli che stanno mancando in questa stagione, complice anche un infortunio ma non solo. “L’ex capitano dell’Inter è in un periodo di involuzione, a voler essere cortesi. Gioca poco, segna praticamente zero, gli è tornato fuori il solito problema al legamento del ginocchio destro, che da sempre lo costringe a fermarsi per circa un mesetto. Non è tra i preferiti dell’allenatore del Psg, Thomas Tuchel che, anzi, fa di tutto per complicargli la vita e appena può lo sbatte in panchina. Icardi non ha fatto nulla di male stavolta, se non essere stato voluto dal direttore sportivo Leonardo, ma tra il dirigente e il tecnico non corre buon sangue“, sottolinea il Corriere della Sera.

“Wanda Nara è sempre la stessa, continua a far ammattire il popolo del web postando scatti hot e mostrando le sue grazie in topless alternanza al lato B”.

“La moglie continua a spopolare sui social, mentre il centravanti si è infortunato di nuovo. Tra Tuchel e Icardi la frattura non è scomposta, ma esiste. L’ingresso in squadra di Kean, con 5 gol nelle prime 7 partite, ha messo in ombra un Icardi triste e infortunato e neppure convocato dall’Argentina. Leonardo, che all’Inter ha versato 54 milioni per averlo, non è pentito. «Erano tutti d’accordo sul comprarlo: ha già dimostrato la sua importanza, è stato decisivo in Champions, capita di non essere in forma. Su Kean invece non abbiamo un’opzione». Si aspetta il ritorno del vero Icardi e magari il centravanti aspetta l’arrivo di Max Allegri”.

