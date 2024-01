Icardi-Inter, Marotta e Ausilio hanno la memoria lunga: “Rispetto al 2019…”

"E Icardi? Nessuna conferma alle voci che hanno scatenato il web. I dirigenti, rispetto ai tempi della spaccatura, non sono cambiati. Marotta è ancora l’amministratore delegato per la parte sportiva, Ausilio è sempre il direttore sportivo. Nessuno dei due ha memoria così corta da dimenticare quanto avvenuto nel 2019: le dichiarazioni reiterate di Wanda Nara a mezzo stampa, con qualche giudizio tecnico sui compagni di squadra (Perisic non la prese benissimo) e la conseguente scelta di privare il capitano della fascia, consegnandola a Samir Handanovic. Di qui l’esilio auto-imposto dell’attaccante, in un momento in cui il reparto avanzato era in emergenza (...). Solo diverse settimane più tardi, attraverso la mediazione dell’avvocato Paolo Nicoletti, Icardi tornò nei ranghi per una tregua fino al termine della stagione".