GdS – Zielinski, Inter in pole: accordo verbale tra le parti. Manca la firma

Mancano le firme per Piotr Zielinski all’Inter a zero da giugno. C’è l’accordo tra le parti anche secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ma ancora manca lo step fondamentale per sancire l’intesa. “L’Inter per la prossima stagione sente di essere in pole per Zielinski. In questo momento non ci sono contratti firmati, ma un accordo verbale tra le parti. Sarà ancora valido dopo il mercato invernale? Rispetto a qualche settimana fa, in Viale della Liberazione sanno di avere un avversario in meno perché non rinnoverà il contratto in scadenza col Napoli.