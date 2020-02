Icardi, la situazione al Psg accende il mercato: un club in particolare lo sta monitorando

Il futuro di Mauro Icardi non è argomento di interesse solo per Inter e Psg, che nel breve dovranno decidere e accordarsi sulla possibilità che l’argentino rimanga in pianta stabile a Parigi. Wanda, sua agente, ha recentemente dichiarato di non sapere ancora dove lo porterà l’estate di calciomercato. E se tra le squadre ad osservare la situazione si è sempre nominata la Juventus, ora ci sarebbe anche un club inglese fortemente interessato a Mauro. Secondo quanto riferito dal Sun si tratterebbe del Chelsea. I Blues starebbero monitorando la situazione dell’attaccante argentino in prestito al Psg. Il Chelsea rientrerebbe nelle squadre prese in considerazione da Icardi nel caso in cui fallisse il passaggio per rimanere a Parigi. Il Psg, nonostante l’esplosione di rabbia di questi giorni dell’argentino, rimane fortemente in pole per il riscatto di Mauro come sostituto di Edison Cavani. Il Chelsea è alla disperata ricerca di rinforzi in attacco: gli approcci di gennaio per lo stesso Cavani e Dries Mertens non hanno portato esiti positivi.

(Sun)