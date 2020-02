In Francia – Bufera Psg, Icardi furioso: fa volare alcune sedie quando scopre…

Il momento no di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain continua. L’argentino ha provocato scandalo negli scorsi giorni a causa di numerosi video postati sui social nei quali festeggia il suo compleanno con diversi compagni poche ore dopo la sconfitta del club francese in Champions League contro il Borussia Dortmund. Ecco che dunque la società parigina, dopo un inizio di stagione sfavillante del giocatore, riflette molto seriamente sul suo riscatto a luglio. Ma c’è di più.

Secondo quanto riferito dal portale francese SoccerLink, poi riportato da AS, al momento della lettura della formazione titolare per la gara contro i tedeschi di martedì sera, Icardi, non presente nell’undici iniziale, avrebbe reagito così: “Mauro Icardi scopre di non essere titolare, si arrabbia molto facendo volare alcune sedie. Poi si isola in un silenzio totale fino al ritorno della squadra a Parigi“. La situazione, dunque, diventa sempre più complicata.