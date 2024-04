Inter, addio Dumfries in estate? Ecco i profili sulla lista di Marotta e Ausilio

Possibile addio in estate per Denzel Dumfries in casa Inter: valutazioni in corso, ecco i due nomi in lista per la fascia destra

Alessandro Cosattini Redattore 1 aprile 2024 (modifica il 1 aprile 2024 | 13:01)

Possibile addio in estate per Denzel Dumfries in casa Inter. Valutazioni in corso da parte dei dirigenti nerazzurri, il contratto dell’olandese è infatti in scadenza al 30 giugno 2025. Ecco i due nomi sulla lista di Marotta e Ausilio per un’eventuale sostituzione di Dumfries.