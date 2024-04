Presente e futuro di Hakan Calhanoglu . In campo vuole battere il suo record personale di 11 non e nelle ultime 9 giornate andrà a caccia della prima volta in doppia cifra nella sua carriera (si è fermato a 9 con il Milan nel 2019/20). Fuori, non ha dubbi: vuole solo l’Inter, come sottolineato anche oggi dalla Gazzetta dello Sport.

No tentazioni, solo Inter

“Nella definitiva esplosione di Calhanoglu c'è molto di Inzaghi che la scorsa stagione, complice la lunga assenza per infortunio di Brozovic, lo ha inventato regista basso davanti alla difesa. Hakan si è impegnato per memorizzare i compiti da fare soprattutto in fase di non possesso e adesso è un regista completo, come ne esistono pochi nel Vecchio Continente. L'Inter, che lo ha preso a parametro zero dal Milan nel 2021, se lo tiene stretto: gli ha fatto firmare un rinnovo di contratto che gli garantisce 6 milioni netti di stipendio a stagione e ha sorriso quando la scorsa estate il turco ha detto di no ai milioni dell'Arabia Saudita pur di restare a Milano.