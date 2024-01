Bergvall-Inter, Moretto: “Settimana prossima chiave per il suo passaggio al Barça”

I nerazzurri avrebbero un'offerta per il talento, classe 2006, a novembre ma i blaugrana stanno per chiudere la trattativa

E secondo quanto riporta sul canale Kick Sos Fanta Matteo Moretto i blaugrana stanno per affondare il colpo. "La prossima settimana sarà quella chiave per il suo passaggio al Barcellona. L'Inter ha fatto un'offerta a fine novembre, ma quando il club blaugrana ha chiamato, il giocatore ne è rimasto assolutamente affascinato. I catalani stanno facendo uno sforzo importante arrivando quasi a 10 milioni di euro: se tutto va come deve, la prossima settimana possono chiudere", ha spiegato il giornalista.