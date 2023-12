Inter-Barcellona, testa a testa per il baby Bergvall: già presentate le offerte

I nerazzurri puntano con decisione il talentuoso centrocampista svedese classe 2006, ma la concorrenza non manca

L'Inter fa sul serio per Lucas Bergvall : il talentuoso centrocampista svedese, classe 2006, piace moltissimo alla dirigenza interista, che avrebbe già presentato un'offerta ufficiale al Djurgarden. I nerazzurri, tuttavia, non sono gli unici ad aver mostrato interesse.

Secondo Relevo, il Barcellona sta lavorando per anticipare la concorrenza e assicurarsi questo giovane talento. I blaugrana, così come l'Inter, avrebbero presentato la loro proposta al club scandinavo: nessun accordo per ora, ma le negoziazioni proseguono.