Non solo l’Inter sulle tracce di Lucas Bergvall, baby centrocampista classe 2006. Come riporta l’esperto di mercato Matteo Moretto, anche il Barcellona è entrato in corsa per il talento 17enne del Djurgården. Primi contatti diretti tra il club blaugrana e l’entourage del giocatore, mentre l’Inter ha già presentato un’offerta ufficiale per Bergvall. E resta attento alla situazione anche il Manchester United.