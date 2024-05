Inter, Buongiorno piace per la difesa: 30 mln non bastano, ecco il prezzo

Il nome di Alessandro Buongiorno è nella lista dell'Inter per rinforzare la difesa, ma solo in caso di cessione illustre visto il prezzo del cartellino. Non bastano più infatti 30 milioni di euro: il Torino ne chiede 40 per il centrale. Al momento però in Viale della Liberazione non è in programma l'addio di un big, per questo Buongiorno non è in cima all'elenco delle priorità in vista del mercato estivo.