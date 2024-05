Inter, già scelto il terzo acquisto: ci sono le risorse per l’investimento

I nomi di Taremi e Zielinski non vanno di certo dimenticati. Sono due operazioni che l'Inter ha chiuso con ottimo tempismo, assicurandosi due calciatori nel pieno della loro maturità a parametro zero. Rinforzi importanti, che però non saranno gli unici. Il Corriere dello Sport assicura che in casa nerazzurra si pensa già al prossimo:

"Evidentemente, è stato già importante essersi assicurati senza costi per i cartellini due elementi del calibro di Taremi e Zielinki. Ma Inzaghi ha ribadito anche ieri come si debba andare oltre. I segnali dei giorni scorsi hanno raccontato che la terza new entry dovrebbe essere Bento, ovvero il vice-Sommer per il prossimo anno, ma comunque il futuro padrone della porta nerazzurra. Costa una ventina di milioni e in viale Liberazione confidano di avere già le risorse necessarie per coprire l’investimento. La vera partita, allora, si giocherà per Gudmundsson e, magari, per un difensore centrale. Marotta e Ausilio hanno in mano le carte, non resta che scegliere la strategia per vincere.