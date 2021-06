Sportitalia – Inter su Emerson, ma c’è un’altra italiana: “Le novità sul prezzo”

Le novità sull'esterno italo-brasiliano, ora impegnato con la Nazionale verso gli Europei. I nerazzurri fanno sul serio

Arrivano novità sulla pista Emerson Palmieri in chiave Inter . L’esterno italo-brasiliano è tra le priorità indicate da Simone Inzaghi in chiave mercato e da Alfredo Pedullà giungono importanti aggiornamenti in chiave mercato.

Queste le parole del noto giornalista in diretta su Sportitalia: “Emerson Palmieri? Scade nel 2022, ma ci può essere un’opzione nel contratto per il rinnovo, come nel caso di Giroud. Il Chelsea continua a chiedere 18/20 milioni per l’italo-brasiliano. Piace all’Inter, ma anche a Spalletti che lo conosce bene dall’esperienza insieme alla Roma. Già l’anno scorso avevano consigliato a Emerson Palmieri di lasciare il Chelsea, lo stesso avevano detto a Marcos Alonso e uno dei due partirà. Ma il Chelsea fatica a dare via i suoi, soprattutto in prestito”.