ESCLUSIVA Ag Hakimi: “Psg, no accordi. Felice all’Inter. Resta? Momento duro per tutti”

L'agente di Hakimi e di Lautaro ha parlato a FCINTER1908 del futuro dell'esterno marocchino accostato da settimane al Psg

L'Inter deve risolvere i problemi finanziari che affliggono le casse nerazzurre e la via più breve è quella di cedere uno dei pezzi pregiati della rosa. Il più richiesto è Hakimi, sulle cui tracce c'è il Psg che sta cercando di trovare l'offerta giusta per convincere il club nerazzurro. Intervistato da FCINTER1908 l'agente di Hakimi, Alejandro Camano, ha smentito di essere già in trattativa per il contratto coi francesi:

"Non c'è una trattativa in corso con il Psg, al momento non c'è nulla. Non abbiamo nessun accordo con il club francese per l'ingaggio. Sta bene all'Inter. Ottimista sulla sua permanenza? Momento difficile per tutti...".