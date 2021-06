Inter, obiettivo Emerson: le cifre per il colpo tra cartellino e ingaggio

I nerazzurri continuano a pensare all'esterno italo-brasiliano per la fascia sinistra: ecco tutte le possibili cifre dell'operazione.

L'Inter continua a pensare a Emerson Palmieri per rinforzare la corsia mancina. Attualmente l'esterno di proprietà del Chelsea è impegnato con la Nazionale e si sta preparando in vista dei prossimi Europei, ma i rumors di mercato sul suo conto si rincorrono in questi giorni. Ci sta pensando anche il Napoli di Luciano Spalletti, ma il Chelsea non fa sconti e il club partenopeo non vorrebbe spendere una cifra così elevata.