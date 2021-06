Record – Inter, Joao Mario allo Sporting si fa davvero: cifre finali e tempi

Il quotidiano portoghese parla di una trattativa quasi chiusa tra il club nerazzurro e la squadra portoghese nella quale il calciatore vorrebbe restare

Eva A. Provenzano

Il quotidiano Record ne parla in prima pagina. L'accordo tra Inter e Sporting, per la permanenza di Joao Mario al club portoghese, è imminente. "Il giocatore sarà a Lisbona la prossima settimana", spiega il quotidiano. E parla anche di altre due ipotesi prese in considerazione per il giocatore: "Spartak Mosca e Besiktas in gara ma lo Sporting ha la priorità". Il club portoghese è in grado di acquistare a titolo definitivo il giocatore e l'affare è destinato a chiudersi.

Le cifre

L'Inter chiede 8 mln per liberare il giocatore che ha un altro anno di contratto e avrebbe accettato di ricevere la cifra con un pagamento in quattro rate. Lo Sporting aveva messo sul tavolo 6-7 mln, se la forbice tra domanda e offerta è questa, il giornale portoghese ritiene che non c'è motivo per il quale l'affare non possa essere chiuso. "Il fatto che l'agente del giocatore, Federico Pastorello, abbia ottimi rapporti con il club nerazzurro ha fatto in modo che si potessero superare le differenze di vedute e accelerare la trattativa per la permanenza del calciatore allo Sporting. Anche perché questo è il desiderio del giocatore", si legge.

I tempi

Tutto dovrebbe risolversi entro la prossima settimana quando Joao Mario tornerà dalle vacanze proprio a Lisbona. Vuole giocare ancora in Portogallo e vuole decidere in fretta il suo futuro anche per la sua famiglia dato che da poco è diventato papà. E per lui non ci saranno problemi a trovare la quadra anche sul suo ingaggio. Al momento percepisce 2.7 mln, uno stipendio superiore rispetto agli ingaggi che di solito propone lo Sporting ai suoi giocatori. Ma gode delle agevolazioni fiscali (meno 50% sulle tasse perché è tornato nel suo Paese dopo aver lavorato all'estero) e questo agevolerà l'accordo sullo stipendio.

Altre idee

Il centrocampista aveva anche altre proposte interessanti dal punto di vista sportivo e finanziario. Da quanto dice Record lo Spartak Mosca potrebbe essere la sua seconda opzione se non si trovasse alla fine l'accordo con lo Sporting. In Turchia, anche il Besiktas si è dimostrato interessato al calciatore. E ci sono da registrare anche i sondaggi dei club arabi e "un club che lo ha corteggiato fortemente" dalla Francia.

(Fonte: Record)