L'Inter riflette: un giocatore può 'tornare alla base' prima del previsto, già nel mercato invernale. Lo svela calciomercato.com in vista della prossima sessione che inizierà lunedì 2 gennaio 2024: "L'Inter sta monitorando lo scarso impiego di Valentin Carboni con la maglia del Monza dove attualmente è in prestito e in vista di gennaio l'opzione di un ritorno alla base non è del tutto esclusa", si legge.