Marko Arnautovic verso il rientro in casa Inter: già domani l'attaccante può tornare parzialmente in gruppo

Marko Arnautovic verso il rientro in casa Inter . L’attaccante austriaco sta spingendo ad Appiano Gentile e secondo Sky Sport già nella giornata di venerdì potrebbe tornare parzialmente in gruppo.

Fermo da Empoli, in un primo momento sembrava dovesse tornare solo dopo la prossima sosta, invece ha accelerato e ora ‘vede’ il Salisburgo in Champions League. Una buona notizia per Simone Inzaghi e l’Inter.