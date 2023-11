Inter, contatti anche con Gimenez per l’attacco: chi è e quanto costa

Non solo il nome di Taremi per l’attacco dell’Inter, c'è anche Santiago Gimenez sul taccuino dei dirigenti: ecco il prezzo

Non solo il nome di Taremi per l’attacco dell’Inter. I dirigenti nerazzurri - secondo Repubblica - sono stati infatti stregati da Santiago Gimenez, centravanti del Feyenoord che fin qui ha realizzato 15 gol e 3 assist in 12 partite stagionali. I primi contatti conoscitivi tra l’entourage del giocatore e l’Inter sono già stati avviati nelle scorse settimane.