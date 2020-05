Inter, in sede un cassetto che Marotta sogna di aprire: Conte impazzirebbe per ciò che nasconde

L’Inter ha bisogno di grandi colpi se vorrà colmare definitivamente il gap con la Juventus già dalla prossima stagione. Ad Appiano Gentile ne sono tutti consapevoli, in primis Marotta. A partire dal centrocampo, dove l’arrivo di Eriksen non ha dato fin qui i frutti sperati e dove non basteranno Sensi e Barella. Ecco venire fuori il profilo di Paul Pogba. Un cassetto che nessuno, per ora, si azzarda ad aprire:

“L’Inter ha bisogno di un colpo top a centrocampo. L’ha messo in preventivo, non è bastato Eriksen e non sono sufficienti Sensi e Barella a rassicurare Conte in quel reparto. C’è bisogno di un giocatore, possibilmente fisico, che garantisca una buona quantità di reti con i suoi inserimenti. Insomma, Pogba è il profilo tecnico ideale. Intendiamoci: guai a correre troppo. Il nome è dentro a uno dei cassetti di viale della Liberazione. Nessuno però si azzarda ancora ad aprirlo, quel cassetto. Neppure Marotta, che Pogba lo portò alla Juve un’estate del 2012, colpo a costo zero dallo United“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)