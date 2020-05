Pogba-Inter, si può! Tre variabili per il colpo clamoroso. Tutto nato da un ‘fastidio’ di Zhang

L’Inter pensa seriamente a Paul Pogba. A riportarlo è l’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport. Presto per parlare di trattativa, ma secondo la rosea il nome del centrocampista francese del Manchester United sarebbe sottolineato sui taccuini di Marotta. Con tre variabili che potrebbero favorire il suo clamoroso arrivo a Milano. Una di queste è la voglia matta di Zhang di accorciare il gap dalla Juventus e mettere a segno un colpo internazionale. E non sarebbe nemmeno un ostacolo insormontabile lo stipendio del giocatore, attualmente vicino ai 17 milioni di euro. A parte che sul contratto in scadenza nel 2021, infatti, l’Inter potrebbe anche contare sul decreto crescita, che favorisce l’arrivo in Italia degli stranieri. Scrive il quotidiano:

“Pogba guadagna a Manchester quasi 17 milioni di euro. Stipendio fuori portata per la casse nerazzurre, certo. Occhio ad alcune variabili, però. Prima: Pogba ha un contratto in scadenza nel 2021. Seconda: il decreto crescita favorisce l’arrivo in Italia degli stranieri. Terza: la variabile Steven Zhang. Che vive con fastidio il fatto di essere distante dalla Juventus, che ha in testa un avvicinamento non troppo morbido al pianeta bianconero. E che ha voglia di mettere a segno, la prossima estate, un colpo ad altezza elevata. Certo è che la difficoltà dell’Inter in un’eventuale trattativa sarebbe quella di trovare un accordo economico con lo United: i nerazzurri non hanno giocatori «europei» da poter mettere sul piatto in un eventuale scambio“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)